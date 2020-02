Chico Vigário comemora o sucesso do Carnaval 2020 em Atalaia

Foram cinco dias de muita folia, música, alegria e diversão. E, assim a cidade de Atalaia se destaca mais uma vez como o maior Carnaval da região. O prefeito Chico Vigário e equipe já comemoram o sucesso do evento.

O Carnaval de Atalaia chegou ao quinto dia nesta última terça-feira (25), com o Corredor da Folia recebendo um grande público de mais de 10 mil pessoas, para curtir o Bloco do Povão animado pelos sucessos de Diogo Cachorrão e Galã do Brega.

Durante todos os dias da Folia de Momo organizada em Atalaia pela Secretaria de Cultura e Turismo, os blocos de rua, contando com o apoio do Governo Municipal, também conseguiram atrair muita gente, movimentando todas as regiões do município.

Considerado um dos melhores carnavais dos últimos anos, o Carnaval do Povo Para o Povo aconteceu com muita organização, diversidade de atrações musicais, animação e paz, o que motivou muitos elogios por parte dos foliões atalaienses e visitantes.

O prefeito Chico Vigário participou de quase todos os blocos e destacou a sensação de dever cumprido.

“Foram cinco dias de folia, onde as famílias participaram alegremente da tradicional festa. Agradeço a Policia Militar, a Guarda Municipal, aos Bombeiros Civis, a equipe do SAMU e toda a equipe que contribuíram para mais um Carnaval de alegria e de paz em nosso município. Também parabenizar e agradecer aos Blocos Alternativos, aos ambulantes, aos vereadores e secretários municipais presentes, aos artistas locais e bandas convidadas que deram um show para nossos foliões. Mas, agradecer principalmente ao povo atalaiense, os verdadeiros responsáveis pelo sucesso do Carnaval 2020”, destacou Chico Vigário.