Vereador Marivaldo Souza faz a diferença e arrasta multidão em seu Bloco no Povoado Porangaba

Em mais uma edição, o Bloco Amigos de Porangaba, idealizado pelo vereador atalaiense Marivaldo Souza, proporcionou uma terça-feira (25) de Carnaval de muita folia e animação para o Povoado mais distante da cidade.

Contagiados pelo som do artista da terra Juninho Love, que misturou samba, frevo e os tradicionais hits do axé baiano, foliões da Porangaba e de outras partes da cidade compareceram em massa e percorreram as principais ruas da localidade, curtindo com muita animação junto com familiares e amigos. O encerramento ficou por conta do Vaqueiro Xameguinho.

Curtindo a festa ao lado da multidão, o vereador Marivado destacou que é uma festa organizada com muito carinho para levar alegria aos moradores da Porangaba e aos visitantes.

“Nosso Povoado merece essa linda festa voltada para os foliões da localidade e aos visitantes que vem nos prestigiar nesse Carnaval. Foi mais um ano realizado com sucesso, em que todos curtiram com muita paz e alegria”, destaca Marivaldo Souza.

Fotos e vídeo: Marina Souza, Lara Valentim, Clecia Almeida, Welcinho e Everton Silva.