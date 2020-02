Bloco Azul & Preto é destaque no terceiro dia do Carnaval de Atalaia

Em seu segundo ano abrilhantando o Carnaval atalaiense, o Bloco Azul & Preto levou um grande número de foliões para as principais avenidas da cidade nesta segunda-feira (24), ao som da cantora Gil Bala, Banda Flor de Ébano e Trio Pressão.

Com predominância das cores da bandeira de Atalaia, o Bloco foi um dos grandes destaques do terceiro dia do Carnaval do Povo Para o Povo, contando do inicio ao fim com muita animação e irreverência dos seus foliões.

Uns dos organizadores do Bloco Azul & Preto, o vereador Alexandre Tenório e sua esposa Alice Tenório, foram os anfitriões da animada festa popular, que contou também com as presenças do prefeito Chico Vigário e da primeira-dama Rosiane Vigário.

Confira todas as fotos registradas pelo fotógrafo atalaiense Alberto Vicente: