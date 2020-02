Escola Estadual Floriano Peixoto leva mensagem de combate ao Aedes Aegypti para o Carnaval de Atalaia

Na manhã desta sexta-feira (21), alunos e funcionários da Escola Estadual Floriano Peixoto saíram às ruas do município de Atalaia em um animado bloco que abriu a Carnaval na cidade, para levar uma importante mensagem de alerta sobre os perigos do mosquito Aedes Aegypti. O Bloco contou com a participação de mais de mil alunos, ao som do DJ Paka.

A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Secretária Municipal de Saúde e Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos.

Com o tema DENGUE: DE CABRAL AO CARNAVAL, o bloco é uma forma de sensibilizar a população do município para os cuidados redobrados durante o período de Carnaval. Os alunos, interdisciplinarmente trabalharam em sala de aula a história, a etmologia, as causas, os sintomas, o diagnóstico e a prevenção aliado com o tema desenvolvido pelos alunos do Mediotec: DO LIXO AO LUXO.

Para a gestão da Escola Estadual Floriano Peixoto a ação cumpriu seu objetivo de chamar a atenção da população para a causa. “O Bloco foi só alegria, onde nossos alunos deram uma demonstração de alegria e paz que nos orgulhou enquanto educadores. E, assim envolvemos a comunidade no projeto que começou dentro da Escola e “pulou” para fora dos muros”, destacaram.