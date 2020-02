Bloco dos Funcionários reúne milhares de foliões na abertura do Carnaval em Atalaia

Uma das grandes novidades do Carnaval 2020 em Atalaia, o Bloco dos Funcionários abriu o Carnaval do Povo Para o Povo e trouxe muita alegria e brilho para as ruas da cidade, na tarde e noite desta sexta-feira (21). Com realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, o Bloco contou com participação de servidores públicos e seus familiares.

Com atração musical da cantora Gil Bala e Banda Flor de Ébano, os foliões se concentraram na Avenida Barão José Miguel e logo após seguiram com muita animação pelas principais ruas da cidade.

Entre os foliões, o prefeito Chico Vigário, que ao lado da primeira-dama Rosiane Vigário e do povo, curtiu a abertura do Carnaval atalaiense. “Estamos com uma expectativa muito grande de que esse será um dos melhores carnavais dos últimos anos. A Prefeitura organizou uma vasta programação que vai levar muita alegria e diversões para os foliões de todas as regiões de Atalaia”, frisou Chico Vigário.

Confira a programação oficial do Carnaval do Povo Para o Povo: