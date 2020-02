Secretaria Municipal de Saúde realiza palestras de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher

Na manhã desta quinta-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde de Atalaia realizou no Clube Social Atalaiense, palestras de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher.

Com as presenças das palestrantes e representantes da SESAU (Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas), a psicóloga Inês Brandão, a advogada Diana Rebelo e as assistentes sociais Michele Gama e Amanda Baltazar.

O evento contou com a presença do Prefeito de Atalaia Chico Vigário, que abriu as palestras dando as boas vindas aos participantes, que marcaram presença expressiva, com as equipes de todas as Unidades Básicas de Saúde do município, entre, médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde, além de toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, como também as presenças do Conselho Tutelar, Nasf e Creas.

Cerca de mais de 200 pessoas participaram das palestras de enfrentamento a violência doméstica contra a mulher.

“A violência contra mulheres constitui-se em uma das principais formas de violação dos seus direitos humanos, atingindo-as em seus direitos à vida, à saúde e à integridade física”, comentou o prefeito Chico Vigário.

Um dos instrumentos mais importantes para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra as mulheres é a Lei Maria da Penha - Lei n° 11.340/2006.