Povoado Boa Fé recebe ações do Projeto “CRAS na Comunidade”

Nesta quinta-feira (20), a equipe do Centro de Referência de Assistência Social da cidade de Atalaia esteve visitando o Povoado Boa Fé, para levar as ações do Projeto “CRAS NA COMUNIDADE”. A ação contou com orientações sociais e repasse de informações sobre o trabalho e serviços ofertados no CRAS, como também de todos os serviços da secretaria de assistência social.

O “CRAS NA COMUNIDADE” é uma forma de levar serviços necessários a locais de difícil acesso e que não contam com o acompanhamento contínuo feito pelo CRAS, contribuindo para a qualidade de vida individual, coletiva e social das famílias.

“Deixamos aqui os nossos agradecimentos a todas as comunidades que já passamos e que nos receberam com tanto carinho, estamos muito felizes com o sucesso do nosso projeto”, destacou a coordenadora do CRAS em Atalaia, Meirelane Rodrigues.