Amistoso de futebol reúne ex-atletas profissionais no Distrito Ouricuri

“Gostaria de agradecer os atletas de Ouricuri que colaboraram e também todos os envolvidos nessa grande partida de futebol contra o CSA Master. Foi uma grande oportunidade de jogar ao lado de ex-atletas profissionais como o Otávio, o Anderson Labamba, Geninho, Fabinho Silva, entre tantos outros. Agradecer a presença do Aloísio Chulapa, secretário de esporte e um ídolo mundial. Apesar da derrota, foi uma grande festa”, destacou o presidente da equipe Amigos de Ouricuri.

Um dos organizadores do evento, Erigleydson destacou que foi uma grande festa que movimentou o Distrito Ouricuri.

Na manhã deste último domingo (16), o Distrito Ouricuri foi palco de um grande amistoso de futebol entre as equipes Amigos de Ouricuri e CSA Master. A partida reuniu ex-jogadores profissionais e terminou com vitória dos visitantes pelo placar de 3 x 2.

