Vereador Quinho convida os interessados para se filiar ao PSB

Com a proximidade do prazo final de filiação (4 de abril) para quem deseja se candidatar no pleito eleitoral de outubro, o presidente do Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) na cidade de Atalaia, vereador Quinho do Portão, vem a público convidar os interessados para se filiar ao partido.

O convite tem como objetivo incentivar a participação cada vez maior de atalaienses na política e nos rumos das decisões do partido, que atualmente tem através do vereador Quinho, uma representação atuante na Câmara Municipal de Atalaia.

“Com um PSB ainda mais forte em nossa cidade, contando com a participação cada vez maior da população, não tenho dúvidas que iremos a cada dia consolidar nossa luta em prol do desenvolvimento e progresso de nossa Atalaia”, destaca o presidente do PSB em Atalaia.

Interessados devem entrar em contato diretamente com o vereador Quinho do Portão, através do telefone: 82 99112-9024.