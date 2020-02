Prefeitura de Atalaia firma ajustamento de conduta para realização do Carnaval 2020

Foi realizada nesta segunda-feira (10) uma reunião entre Prefeitura Municipal de Atalaia, Ministério Público, 4ª Cia Independente de Polícia Militar e Conselheiros Tutelares, sobre o período da Festa carnavalesca e acordo sobre horários e normas.

Cientes de que neste período a ingestão de bebidas alcoólicas favorece a exaltação dos ânimos e consequentemente o aumento do número de ocorrências principalmente nos focos de eventos carnavalescos.

Ficou definido que Paredões de som só poderão desfilar nos blocos alternativos. Não será permitido o uso de paredões parados ou que não sejam atrações de blocos.

As normas que tem como objetivo assegurar o uso democrático dos espaços públicos e a segurança dos foliões, expõem que ambulantes não podem comercializar bebidas em garrafas de vidro, copos de vidro e nem churrascos em espetos.

“Único propósito é de garantir uma folia de forma pacífica onde direitos e deveres dividam espaço e o cidadão retorne para casa em paz”, destaca o prefeito Chico Vigário.

Com esse entendimento ficou determinado que o horário de blocos alternativos vai do período de 10:00h da manhã até as 18:00h (Os aparelhos de som que estejam desfilando em via pública após esse horário,serão apreendidos e encaminhados à Justiça para as medidas cabíveis.

Enquanto a programação oficial da Prefeitura Municipal de Atalaia dar-se-á as 19:00 às 01:00h.

CLIQUE AQUI e confira o TAC disponibilizado através do site da Prefeitura Municipal de Atalaia, para todos os cidadãos, donos de blocos e foliões.