Polícia apreende adolescentes pelo assassinato de mototaxista em Atalaia, AL

A polícia disse ainda que os adolescentes informaram a localização da moto roubada e da pistola usada no assassinato.

A vítima foi morta com 6 tiros de pistola de calibre 6.35 e teve sua moto roubada.

O mototaxista, que não teve o nome divulgado, conhecido como Zezinho, desapareceu depois de pegar uma corrida. O corpo dele foi encontrado no domingo (9) na região conhecida como Fazenda Mataraca, na zona rural do município.

A Polícia Militar apreendeu nesta segunda-feira (10) dois adolescentes no município de Atalaia, Zona da Mata de Alagoas, pelo assassinato de um mototaxista que havia desaparecido no sábado (8). A prisão foi feita pela 4ª Companhia Independente.

