Apesar do bom jogo, meninas do Sport Atalaia perdem na segunda rodada da Copa Rainha Marta

Em jogo válido pela segunda rodada da Copa Rainha Marta, as meninas do Sport Atalaia foram até a cidade de Capela enfrentar a equipe do Fla Capela. A partida foi disputada na manhã deste domingo (9), no estádio Manoel Moreira.

Em uma partida bastante disputada, onde o Sport Atalaia teve várias chances de vencer a partida, as representantes de Atalaia foram derrotadas pelo placar de 1 a 0. Ainda com boas chances de classificação, o foco agora é para o próximo jogo que será disputado no dia 1 de março, no estádio O Luizão, em Atalaia.

A equipe do Sport Atalaia conta com o apoio total da Prefeitura Municipal, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.

A Copa Rainha Marta é uma competição organizada pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, em parceria com a Federação Alagoana de Futebol (FAF). Com a participação de 24 equipes, a competição conta com representantes de várias cidades alagoanas.