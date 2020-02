Prefeito Chico Vigário assina TAC para criação de casa de acolhimento

Na manhã dessa segunda-feira, 03, no Ministério Público Estadual de Alagoas, o Prefeito de Atalaia Chico Vigário, com a intensão de ajudar e acolher as crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social do município, assinou para ingressar e fazer parte, do termo aditivo do TAC (termo de ajustamento de conduta), para a criação de uma casa de passagem, para acolhimento de crianças e adolescentes do Vale do Paraíba em condição de vulnerabilidade social.

O município de Atalaia aderiu ao TAC onde contribuirá junto com os municípios participantes para que nossas crianças e adolescentes possam ter um local de acolhimento com uma estrutura adequada, sendo assistidas por psicólogos e assistentes sociais.