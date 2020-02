Pequenos agricultores de Atalaia estão sendo beneficiados com limpeza de barragens para criação de alevinos

Os pequenos produtores rurais dos Assentamentos localizados no município estão sendo beneficiados pela Prefeitura de Atalaia com a limpeza completa de suas barragens. O trabalho iniciado na manhã desta última quinta-feira (30) é realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a Secretaria de Infraestutura.

Segundo o secretário de Agricultura Geraldo Valdevino, as barragens estão sendo preparadas para que os agricultores possam em breve receber a doação de alevinos. “Com esse espaço adequado para criação de alevinos, esses produtores terão garantido uma renda extra em suas propriedades”, destacou.

A doação de alevinos será fruto de uma parceria entre Governo Municipal e Estadual, visando fomentar a criação de peixes para consumo e, principalmente para geração de renda nas diversas barragens existentes nos Assentamentos. “A orientação do prefeito Chico Vigário é viabilizar a melhoria de vida desses pequenos agricultores, promovendo ações que também gerem renda para essas comunidades”, afirma o secretário da pasta da Agricultura.