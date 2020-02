Prefeitura intensifica recuperação de estradas vicinais em Atalaia

A Gestão Municipal intensificou os serviços de recuperação das estradas vicinais da Zona Rural de Atalaia. A ação tem como objetivo garantir a melhor trafegabilidade e o acesso de veículos e, consequentemente o transporte escolar, tendo em vista a proximidade do inicio do ano letivo.

A ação é realizada através da Secretaria de Infraestrutura, junto com o vereador Mauricio Tenório e com o apoio do Governo do Estado.

O prefeito Chico Vigário destaca que as ações de manutenção das estradas rurais são permanentes na atual gestão.

“Estamos melhorando os acessos ao Povoado Sapucaia e a Usina Brasileiro, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico e social da região e apoiando o produtor rural. Nessa última semana, os trabalhos se concentraram na estrada que dá acesso ao município de Boca da Mata, Boa fé e fazendas da região, onde é intensa a movimentação de veículos e no inverno se concentra um fluxo enorme de lama", destacou o prefeito.

O trabalho consiste na solução para o escoamento das águas, e compactação do solo. Assim como, facilitar e dar boas condições de tráfego para os ônibus escolares, ambulâncias, carros de passeio, motos e todos os tipos de veículos.