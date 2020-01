Industrial Cícero Cabral Toledo.

Cícero Cabral Toledo nasceu no dia 5 de novembro de 1897, na cidade de Atalaia, em Alagoas. Pertencente a uma tradicional família atalaiense ligada aos engenhos de açúcar, é filho de Eustáquio Toledo de Machado e Dona Júlia Cabral Toledo. Seu pai possuía grande prestigio político na cidade, exercendo em duas oportunidades o cargo de Conselheiro Municipal de Atalaia.

É neto, por parte de pai, do Major Antônio Toledo Machado, 8º Intendente (Prefeito) do município de Atalaia, que governou os destinos da cidade de 1905 a 1906. Seu avô é irmão do Barão José Miguel de Vasconcellos.

Dedicando-se as atividades da indústria canavieira, fundou no início da década de 1920, em parceria com dois dos seus irmãos, a Usina Capricho, localizada no município alagoano de Cajueiro. Foi presidente daquela Usina. Também foi presidente da Cooperativa dos Usineiros.

Em sua cidade natal, casa-se no dia 29 de janeiro de 1921 com a senhorita Altina de Macedo Ribeiro, com quem teve oito filhos, entre os quais podemos citar Cândido Ribeiro Toledo, José Ribeiro Toledo e Maria Lígia Ribeiro Toledo. É avô do atual Conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, o ex-deputado estadual Fernando Toledo e do escritor/poeta Cícero Cabral Toledo Neto. É bisavô do atual deputado estadual por Alagoas, Bruno Toledo.

Durante a eleição Constituinte de 1946, se candidata ao cargo de deputado estadual, sendo eleito pelo PSD, para exercer o mandato na Assembleia Legislativa entre os anos de 1947 a 1951.

Na década de 1960, durante o Governo Luiz Cavalcante, fez parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado de Alagoas, como representante do setor sucroalcoleiro.

Ainda na década de 60, o ilustre industrial atalaiense se aliou ao Grupo Gerdau, oportunizando a instalação da Companhia Metalúrgica S/A (COMESA), no município de Atalaia, no ano de 1964, gerando emprego e renda, além de mudar o perfil socioeconômico do município.

Faleceu em 5 de setembro de 1969, na cidade de Cajueiro, deixando um legado de conhecimento e empreendedorismo.

Em sua homenagem, a Escola Municipal localizada no Povoado Jenipapeiro, recebeu o nome de Cícero Cabral Toledo, adotando o dia 5 de novembro como o Dia do Patrono. Uma referência ao mecenas que apoiou a instalação daquela unidade de ensino.

Outras duas Escolas Municipais de Educação Básica, localizadas nas cidades de Capela e Cajueiro, levam o nome de Cícero Cabral Toledo.

Escola Municipal Cícero Cabral Toledo - Povoado Jenipapeiro.