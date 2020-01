Gestores das escolas da rede municipal tomam posse para o biênio 2020/2021

A cerimônia de posse dos gestores eleitos para o biênio 2020/2021 e dos interventores aconteceu ontem, 23, no prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores de Atalaia.

O prefeito Chico Vigário, a primeira dama Rosiane Vigário, o secretário de Educação Anilson Júnior, os coordenadores pedagógicos, os vereadores Alexandre Tenório, Ricardo Calheiros, Janaina Montenegro, Fabrício Torres e Tony Barros estiveram presentes na solenidade.

Na ocasião o prefeito Chico Vigário parabenizou os empossados. "Parabéns a todos os gestores. Quem foi reeleito foi porque ganhou a aprovação dos alunos, dos pais. Isso é importante! Quero parabenizar a todos vocês pelo desempenho, continuem trabalhando com o coração pelo município de Atalaia", disse.

Já o secretário de educação, Anilson Júnior, além de parabenizá-los, também relembrou o que tem sido feito durante o tempo em que está gerindo a secretaria. "No decorrer desses quase sete meses eu vi e a comunidade viu avanços educacionais com a implantação não somente do projeto que integrou a sociedade de Atalaia, mas também com a implantação do Avalia e que graças a vocês (gestores), que estavam na ponta, nós conseguimos inciar um diagnóstico de onde nós precisamos investir, onde nós precisamos melhorar na educação de Atalaia", afirmou.

Secretário Anilson Júnior ao lado das gestoras da Escola Municipal Jabes Francisco, Nilma Trajano e Iris Regina.

Os novos gestores tomaram posse após eleições ocorridas em 19 de dezembro de 2019, respeitando todos os parâmetros da gestão democrática. Além deles, os interventores das demais escolas também assinaram a ata de posse na cerimônia.