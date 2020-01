Novos poços irão garantir um melhor abastecimento de água em Atalaia

Em busca de melhorias para o abastecimento de água no município de Atalaia, o presidente do Poder Legislativo local, vereador Alexandre Tenório, esteve na manhã desta terça-feira (21), em Maceió, visitando o secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH, Fernando Pereira. Acompanhou o presidente nesta visita o diretor do SAAE de Atalaia, Lulinha Vigário, representando a Prefeitura Municipal.

Na oportunidade foi relatada a importância de garantir aos moradores o abastecimento de água em suas residências. “Estivemos hoje com o amigo secretário Fernando Pereira, conversando sobre os novos poços que serão feitos em várias localidades do município, garantindo esse abastecimento de água adequado para as famílias dessas localidades”, destaca Alexandre Tenório.

Ao todo, 20 poços artesianos irão beneficiar várias localidades do município, a exemplo do Povoado Boca da Mata, do bairro José Paulino, Altos do João Miranda e do Cruzeiro, Distrito Branca, Assentamento Brasileiro, entre outras regiões.