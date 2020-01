Na Arsal, Marcos Rebollo acompanha motoristas complementares de Atalaia em uma grande vitória para a categoria

O vereador da cidade de Atalaia, Marcos Rebollo, esteve nesta sexta-feira (17), na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas (Arsal), acompanhando e apoiando os motoristas complementares do município, em reunião com o presidente daquele órgão, o senhor Ronaldo Medeiros.

Na oportunidade ficou definido um aumento no prazo de permissão das vans para transportar passageiros, que venceria em 2023 e que agora foi prorrogado por mais 10 anos pelo Colegiado da Arsal, sem a necessidade de um novo processo licitatório.

Marcos Rebollo destaca a importância desta medida para garantir a continuidade dos serviços, para atender toda a população alagoana, “garantindo um prazo maior de adequação para os complementares e a garantia de um transporte de qualidade para os passageiros”, destaca o vereador.

Em Atalaia, o vereador esteve a frente de conquistas similares para os taxistas e mototaxistas do município, garantindo um prazo maior para que esses permissionários possam rodar com seus veículos. “Foi uma grande conquista para essas categorias, que hoje contam com um prazo maior para se organizarem, sem deixar de lado a qualidade e a segurança no transporte que é ofertado aos usuários, pois a liberação da licença para continuar trafegando é feita através de uma vistoria técnica do DETRAN”, completa o vereador.