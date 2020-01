Juceal Express será reativado em Atalaia

Funcionários do município de Atalaia participaram nos dias 06 a 09 de janeiro, de uma capacitação para reativação no município do Posto de Protocolo e Digitalização de Documentos de interesse da Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Em breve o Juceal Express será oferecido no Setor de Tributos, em parceria com a Casa do Empreendedor.

Será mais um serviço em benefício ao empresariado atalaiense, pois com o posto descentralizado da Junta Comercial, empresários, contadores e advogados, especialmente poderão dar entrada a processos relacionados à abertura, alteração e baixa empresarial, sem necessitar se deslocarem à sede do órgão.