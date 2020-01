Equipe do SAMU Atalaia participa de treinamento realizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP)

A equipe da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, da cidade de Atalaia participou, na tarde desta segunda-feira, 13, de uma capacitação promovida pelo NEP – Núcleo de Educação Permanente do SAMU de Maceió. Realizado no auditório da ASMALU, o curso foi ministrado pela enfermeira Carol, e contou com a presença do coordenador de base, de técnicas de enfermagem e condutores.

Na atualização foram discutidas as novas recomendações sobre técnicas de imobilização e a maneira correta de condução da vitima para a viatura. “Com os conhecimentos adquiridos, a população só tem a ganhar em qualidade no atendimento e na prestação do serviço”, destaca a secretário municipal de Saúde, Rosangela Maria.

Realizado de forma itinerante, este curso se torna mais vantajoso para a equipe de profissionais, que não precisa sair do seu município para adquirir esses conhecimentos, utilizando inclusive o próprio material de trabalho e toda estrutura.

Para o coordenador Rafael Rocha, essas atualizações proporciona a redução de riscos para o paciente. “Essa atualização é de grande importância, pois capacita o profissional, passando a reduzir o risco de trazer algum trauma futuro ao paciente. Se o profissional imobiliza o paciente de maneira correta, não vai ter esse risco”, comenta.

A base do SAMU em Atalaia tem um média de atendimento entre 35 a 45 ocorrências por mês, sendo que a grande maioria são vitimas de traumas.