Conselheiros Tutelares tomam posse em Atalaia para o quadriênio 2020-2023

Na manhã desta sexta-feira (10), foi realizada a cerimônia de diplomação e posse dos cinco novos conselheiros tutelares do município de Atalaia, eleitos por meio de voto popular em outubro do ano passado. A solenidade aconteceu na Sala de Auditório do Fórum Desembargador José Jerônimo de Albuquerque. Na oportunidade, os cinco suplentes também foram diplomados.

Tomaram posse nesta manhã os conselheiros eleitos: Érika Firmino, Neto, Kátya Laurindo, João Paulo e Rosi Karla. Na suplência estão Tatiana Vieira, Laura Melo, José Otaviano, Nelson Pereira e Editânia Jerônimo, podendo assumir em caso de vacância do cargo titular.

Estiveram presentes o prefeito Chico Vigário, a primeira-dama Rosiane Vigário, o Promotor de Justiça Bruno Baptista, a secretária de Assistência Social Crislannie Medeiros, membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), além de familiares.

Os conselheiros eleitos vão trabalhar na cidade para defender e garantir os direitos de crianças e adolescentes que sofrem violações, entre elas negligência, violências física, emocional e sexual, bem como acompanhar os menores em situação de risco e decidir, em conjunto, medidas de proteção.