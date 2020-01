Escola Municipal Antônio Amâncio realiza formatura das turmas do 5º ano

A Escola Municipal Antônio Amâncio de Melo Bastos, localizada no bairro José Paulino, realizou na noite desta quarta-feira (8), com o apoio da Prefeitura de Atalaia e da Secretaria de Educação (Semed), a solenidade de formatura das turmas do 5º ano, com a participação de 60 concluintes, acompanhados por seus familiares.

Com o tema FILHOS BRILHANTES, ALUNOS FASCINANTES, a cerimônia foi realizada no ginásio da Escola, que foi totalmente decorado para homenagear os novos concluintes do Fundamental I. Na oportunidade, os alunos realizaram apresentações, além de receberem seus certificados e lembranças. Também foram homenageadas as professoras da rede municipal, hoje aposentadas, Cicera Dasdores e Edleuza das Neves.

A diretora Leila Medeiros destacou o empenho de toda a equipe da Escola para realizar esse momento especial. “A equipe Amâncio é forte e valente, tenho muito orgulho em fazer parte desta equipe. Que todos nossos queridos alunos aproveitem o máximo essa nova etapa que estão avançando. Espero que almejem sempre o respeito e a vontade de estudar. Hoje é dia de gratidão. Só tenho a agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui presentes”, comentou.

Para o prefeito Chico Vigário, que esteve prestigiando a formatura ao lado da primeira-dama Rosiane Vigário, este é um momento de parabenizar os alunos e agradecer a confianças dos pais. “Nossos parabéns a todos os formandos por concluírem mais uma etapa de muitas em suas jornadas de estudos. Agradeço também aos pais que confiam seus filhos às escolas e creches da rede municipal de Atalaia. Tenham a certeza que o nosso trabalho é incansável e efeito com muita responsabilidade em proporcionar uma educação cada vez mais de qualidade”, afirmou.

Em seu discurso, o secretário de Educação Anilson Júnior destacou as estrelas da noite, que são os formandos. “A vocês jovens alunos, competem agora a responsabilidade de concluírem os estudos. Sabemos que nessa comunidade têm muitos filhos de pessoas simples, mas homens e mulheres de bem, trabalhadores do nosso município. Me recordo neste momento que desta escola saíram grandes profissionais. Que vocês tomem esses profissionais como um espelho, pois o futuro de vocês depende das escolhas que vocês fazem. E, agora, a escolha de vocês deve ser estudar, para lá na frente terem a recompensa que tanto vem de Deus, como também dos nossos esforços”, destacou o secretário.

O diretor de ensino Charles Douglas lembrou aos alunos que esse é apenas um paço de um a longa jornada educacional. “Lembrem-se alunos que esse é apenas um degrau que estão vencendo hoje. Que a dedicação aos estudos sejam constante, para que alcancem uma Faculdade, se especializem e saiam doutores para a vida. Sem a Educação nós não somos nada. Quantos dessa Escola saíram alunos e hoje voltaram professores, doutores em várias áreas”, comentou.

Também prestigiaram a formatura as outras duas gestoras daquela unidade de ensino, Gilvânia Leite e Ângela Alves, a coordenadora da Semed Adrianna Kelly, coordenadores, professores e demais funcionários da Escola Antônio Amâncio.