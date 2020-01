Secretaria de Agricultura de Atalaia realiza visita técnica a agricultores do município

Em mais uma etapa do Projeto Agricultura em Ação, o secretário de agricultura Geraldo Valdevino, acompanhado do assessor técnico Aníbal Raposa, estiveram na manhã desta quinta-feira (9), realizando uma visita técnica aos produtores do acampamento Mosquito, localizado em terra próxima a Coopervales.

Na oportunidade, debateram com os agricultores as demandas para uma melhor produção e ouviram dos agricultores a solicitação de apoio com máquinas agrícolas e um projeto para recuperação de nascente.

O secretário se prontificou a atender essas reivindicações junto com o prefeito Chico Vigário, já que uma das metas da atual gestão é ajudar no desenvolvimento da agricultura familiar do município.