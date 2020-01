Prefeito Chico Vigário prestigia formatura de alunos da Escola Municipal João Cordeiro, no Distrito Ouricuri

O evento também contou com a presença de familiares, diretores, coordenadores, professores e demais funcionários daquela unidade de ensino, da equipe da Semed e do vereador Mauricio Tenório.

Nesta terça-feira (7), o prefeito da cidade de Atalaia, Chico Vigário, prestigiou ao lado da primeira-dama Rosiane Vigário e do secretário de Educação, Anilson Júnior, a solenidade de formatura dos alunos dos 5° anos A e B, 9° ano e da 5° etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Municipal João Cordeiro de Souza Junior, localizada no Distrito Ouricuri.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.