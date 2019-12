Prefeitura de Atalaia promove festa de confraternização para os funcionários do município

Em reconhecimento ao empenho e dedicação de cada funcionário municipal, a Prefeitura Municipal de Atalaia, realizou uma grande festa de confraternização na tarde desta ultima sexta-feira, 27 de dezembro. A festa contou com a presença de funcionários de todas as Secretarias com seus respectivos acompanhantes, que tiveram um momento de descontração com muita comida boa, bebidas e um grande show com Diogo Cachorrão e Juninho Love.

Realizado no Clube do Danone, no bairro José Pauulino, o evento comemorativo também contou com a presença do prefeito Chico Vigário, da primeira-dama Rosiane Vigário, secretários municipais e vereadores.

Feliz com a presença de um grande número de servidores públicos, o prefeito Chico Vigário fez questão de visitar cada mesa, cumprimentando e agradecendo todo o empenho e a dedicação ao bom atendimento à população e a prestação do serviço público. O prefeito destacou que esse momento é um abraço da gestão para quem tanto contribuí com essa retomada do progresso do município de Atalaia.

“É uma satisfação promovermos esse momento importante e de grande união para esse município, pois o prefeito sozinho, a cidade de Atalaia não vai para canto nenhum. Aqui têm funcionários de todos os setores da Prefeitura, testemunhas de que Atalaia não está abandonada. É um município grande, difícil, mas que tem uma equipe compromissada com o desenvolvimento de Atalaia. Começamos um próximo ano e espero que Deus nos der saúde para continuarmos nesta luta, contando sempre com o envolvimento cada vez maior desta equipe, para que tenhamos uma Atalaia ainda mais próspera”, destacou o prefeito Chico Vigário.

Confira abaixo entrevistas com o prefeito, secretários e vereadores, realizadas pelo radialista Adaias Ferraz com exclusividade para a Web Rádio do site Atalaia Pop: