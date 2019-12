Família Bittencourt promove seu primeiro encontro em Atalaia

Uma das famílias mais tradicionais do município alagoano de Atalaia, a Bittencourt, realizou neste sábado (28), o primeiro encontro de membros da família, com a presença de várias gerações. O evento aconteceu no Clube do Danone, no bairro José Paulino.

Idealizado por primos, o projeto ganhou força através de um grupo do WhatsApp, onde foi criada uma comissão organizadora que com muito esforço, dedicação e colaboração de todos, conseguiu tornar possível o sonho de reunir os familiares para confraternizar, resgatar as origens e manter a unidade familiar desta tardicional família que tem peso histórico muito grande na cidade, com vários nomes que ajudaram a construir a Atalaia de progresso de outrora, a exemplo do ex-Intendente Francisco Guilherme de Farias Bittencourt, dos ex-deputados federais Alfredo de Maia e Emilio de Maia e dos ex-prefeitos Joaquim Fortunato Bittencourt Filho e Genário Cardoso de Farias.

O evento iniciou com acolhida a todos pela manhã e homenagem às senhoras Dona Carmelita Souza Bittencourt (98 anos), esposa de Hernon Cassimiro Bittencourt e Dona Maria Enésia Bittencourt (79 anos), esposa de Noberto Paulino Bittencourt. Homenagem também aos senhores Elido Lima Bittencourt (71 anos), filho de Heli José Bittencourt e também Hertz José Souza Bittencourt (73 anos), filho de Hernon Cassimiro Bittencourt. Após as homenagens, foi servido um almoço, acompanhado por musica ao vivo.

Uma das idealizadoras deste encontro, Betânia Bittencourt destacou sua felicidade em poder tornar esse momento possível. “Esse intuito de reunir a família já é antigo. E, no último dia 28 de novembro criamos um grupo e fomos adicionando os membros para nos ajudar a tornar esse momento uma realidade. Nosso maior sonho era trazer a nossa matriarca, que é a tia Carmelita, que na véspera deste Natal fez 98 anos. Para mim esse foi um encontro muito significativo e espero que tenha sido o primeiro de muitos que vem por aí”, destacou.

Para o Coronel Wellington Bittencourt, ex-comandante da Policia Militar em Atalaia, este encontro traz a marca da alegria da família Bittencourt. “Esse é um momento que talvez muitos já desejaram. Nossa família sempre foi muito participativa, de festa, de alegria, de farra, de brincadeira. Onde os Bittencourt estava, todos pensavam que era uma briga, mas na verdade era uma festa. Temos que continuar com esse resgate, pois esse sempre foi uma marca de nossa família, essas reuniões nas casas dos nossos tios, lá em casa. Vamos aproveitar esse momento para que tenhamos consciência de que a família é um bem que não se acaba. Lembro de uma vez lá em frente aos Correios, de ter ajudado a tia Carmelita a atravessar a rua e ela não lembrava de mim, mas me disse que eu era um Bittencourt. Perguntei o por quê? Ela disse que cada um tem um traço e uma gentileza muito particular. Que façamos desse o primeiro de muitos outros encontros”, comentou.

Também marcado presença o vereador Quinho do Portão, responsável por dar continuidade a tradição política da família em Atalaia, comentou sua satisfação em participar deste grande momento. “É um prazer participar deste momento, que mostra que temos historia em Atalaia. Aos poucos estou conhecendo um pouco mais a historia do meu povo, nomes tão conhecidos na cidade como o Joaquim Fortunato e o tio Luiz. Se faz presente também o Coronel Wellington Bittencourt, que já trabalho aqui em Atalaia e fez um trabalho de honestidade e de grande competência. O objetivo agora é mantermos essa tradição, pois para mim é um prazer muito grande fazer parte desta família”, destacou o vereador.

Também muito ativa na organização do evento e no resgate da historia da família, a professora Luehnilda Bittencourt destacou a importância de tornar este momento uma tradição. “Atalaia ainda vive uma carência muito grande de memória, as famílias não mantêm vivas as suas memórias. O tempo passa, as coisas mudam e se não mantivermos vivas essas memórias, perdemos a nossa identidade. Esse encontra é para isso, para resgatarmos as lembranças da nossa família e com isso resgatar também a memória de nossa cidade. Não consigo descrever a minha felicidade, nunca tinha visto tanto Bittencourt junto em uma festa. Muita emoção em termos conseguido realizar esse primeiro encontro. Acho que é fundamental tornamos esse momento uma tradição e, enquanto em viver, estarei lutando e incentivando as novas gerações a continuar buscando fortalecer suas raízes”.