Jovens Católicos realizaram ação solidária na área do Vale do Paraíba

O mês de dezembro foi marcado por muito amor a solidariedade. Um grupo de jovens Católicos, membros de diversos movimentos e coordenados pelo Portal Católico Arretado, há mais de cinco anos vem fazendo a diferença na vida de muitas famílias, através do trabalho voluntário, vem trazendo um gesto de amor que acende nos corações mais tristes uma luz de esperança.

A ação é realizada de forma integrada com a parceria de membros e pastorais das comunidades, que dentro do cadastro dos atendidos, identificam as famílias que serão beneficiadas. As cidades contempladas foram Atalaia, Capela e Cajueiro. Foram mais de 160 famílias beneficiadas com o recebimento de cestas básicas, ao todo os eventos reuniram mais de 800 crianças, que brincaram e receberam muitas guloseimas.

No final de todas as ações, os voluntários ficaram com o sentimento de gratidão, por ter visto a importância de distribuir sorrisos e assim proporcionar um Natal solidário e feliz.

"O maior presente foi ver o sorriso das crianças, quando avistava nossa chegada", disse Natan Moreira, idealizador do projeto.