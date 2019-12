Vereador Toni Barros parabeniza time do Vira Copos pelo bicampeonato municipal de Atalaia

Neste último domingo, 22, o Vira Copos faturou mais um título de campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade de Atalaia. A final foi disputada no Estádio Municipal O Luizão, onde o time do Vira Copos superou com sobras a boa equipe do 3º Tempo Girador pelo placar de 4 a 0, conquistando o bicampeonato da competição.

Quem esteve presente no Estádio O Luizão, torcendo e vibrando com essa conquista, foi o vereador Toni Barros, que é um dos principais incentivadores e apoiadores dessa tradicional equipe de futebol amador atalaiense, fundada em 07 de maio de 2005.

“O Vira Copos é um time de amigos, do qual tenho o prazer de patrocinar e apoiar. Fez uma bela campanha e graças a Deus conquistamos o objetivo principal, que é ser campeão. Para mim é uma satisfação imensa, porque a maioria dos jogadores do Vira Copos são amigos de longas datas. São dois anos consecutivos dominando o futebol amador de nossa cidade. Em 2020 se Deus quiser, vamos buscar mais um título”, destacou o feliz torcedor Toni Barros.

Vereador Toni Barros entrega troféu de melhor goleiro ao paredão do Vira Copos, o goleiro Jair.

Para o vereador Toni Barros, é de fundamental importância apoiar o esporte amador em Atalaia. “A prática do esporte, em especial para Atalaia do futebol, é de grande importância para a nossa comunidade, porque tem sim o potencial de tirar muitos jovens dos caminhos errados. Quem começa a praticar o esporte, começa a ampliar positivamente seus vínculos de amizade e começa a ter objetivos, desviando dos maus caminhos”.

Toni Barros também fez questão de parabeizar a organização do campeonato. “Parabenizar o prefeito Chico Vigário, ao secretário Aloísio Chulapa, ao Marcelo e toda a equipe pelo belíssimo campeonato. Graças a Deus tudo ocorreu tranquilhamente, organizado, o que possibilitou um belíssimo espetáculo com esta grande final”, concluiu o vereador.