Atalaia recebe o apoio da campanha de Natal da LBV

Em Alagoas, a Legião da Boa Vontade esteve presente, com a sua campanha Natal Permanente da LBV – Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, nos municípios de Arapiraca, Atalaia, Batalha e Maceió, entregando as cestas de alimentos a mais de 1.500 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa solidária da LBV contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Alagoas que doou alimentos e o transporte para chegar à primeira cidade assistida pela campanha: Atalaia.

O roteiro da Caravana da Boa Vontade iniciou pela zona rural do município, na comunidade Santo Antônio, beneficiando centenas de famílias.

Maria Helena da Silva, de 46 anos, recebeu a cesta de alimentos da LBV. Seu grupo familiar é formado por dez pessoas e ela e o esposo são cortadores de cana e trabalham por um período de cinco meses, depois vivem de programas sociais e limpeza de roçado quando surge a oportunidade de conseguirem R$50,00 pelo serviço prestado.

Na ocasião, a atendida comentou que a cesta de alimentos chegou na hora certa: “Eu só tenho a agradecer o apoio da [LBV] que veio para a nossa comunidade, nunca tivemos uma ação como essa. Essa cesta vai ajudar a colocar o alimento na mesa em nosso Natal, garantindo barriga cheia de meus cinco filhos. O Natal da minha família será diferente, porque vocês [da LBV] chegaram em minha casa, voltem sempre, porque precisamos muito”, disse.

O Superintendente Regional da Policia Rodoviária Federal de Alagoas, Juliano Lessa, esteve presente na entrega das cestas de alimentos e ressaltou a importância da parceria entre a LBV e a PRF: “O dia de hoje foi uma lição de vida. Queremos parabenizar a LBV pela iniciativa [da campanha de Natal], vimos como é importante para as famílias receber esses alimentos. São famílias de extrema pobreza que quando recebem uma cesta como essa da LBV, se emocionam e choram. [Centenas de] pessoas são alimentadas com essa cesta e podemos ajudar muito mais”.

O Superintendente Juliano Lessa comentou da sua satisfação em ter participado com a LBV da atividade solidária: “Saímos dessa ação mais renovados, a PRF está muito feliz em ter participado da campanha de Natal. Quero ressaltar que a LBV é uma Instituição de credibilidade, vimos o quanto é preocupada em buscar as famílias que realmente necessitam, a organização no momento das entregas. Quem contribui, saiba que está ajudando uma causa muito nobre e justa, que traz um bem imensurável para quem recebe”, afirma.

As entregas de cestas de alimentos se encerraram no Estado com a passagem da Caravana da Boa Vontade na capital alagoana. Dezenas de autoridades, parceiros, colaboradores e voluntários prestigiaram a solenidade solidária.

