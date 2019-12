Vira Copos é bicampeão do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador 2019

Um grande público compareceu ao Estádio Municipal O Luizão, na tarde deste domingo (22), para acompanhar a grande final da 8ª Edição do Campeonato Atalaiense de Futebol Amador 2019, competição organizada pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria de Esporte e Lazer. Antes da final, foi disputada uma partida preliminar entre as equipes femininas do Sport Atalaia e de Matriz de Camaragibe.

Com 4 a 0 no placar, fora o baile, a equipe do Vira Copos derrotou o 3º Tempo Girador e sagrou-se bicampeão atalaiense. O artilheiro Edvanio Correia balançou as redes duas vezes, com José Cabral e Romildo completando o marcador.

Bem que o 3º Tempo Girador tentou equilibrar a partida, mantendo em alguns momentos a posse de bola e tentando jogadas de velocidades pelas laterais, mas, a superioridade da equipe do bairro José Paulino ficou evidente, com uma atuação impecável de toda a sua equipe.

Maestro da equipe bicampeã e eleito o melhor jogador da competição, o meia Chiquinho destacou a qualidade da equipe. “Sabíamos que o jogo poderia ser difícil, pelo entrosamento da equipe do Girador, mas a nossa equipe jogando em um gramado como esse, nos sobressaímos pelo toque de bola, com um jogo mais envolvente de toques no chão. Foi uma bela partida e chegamos ao nosso objetivo, que foi ser campeão. Sabemos que não é em toda final que ganhamos de 4 a 0. Parabenizamos a organização do Campeonato, ao Aloísio e a toda equipe”, destacou o campeão.

Levantando a taça de vice-campeão para a equipe do 3º Tempo Girador, o zagueiro e capitão Júnior Vigário e o presidente da equipe, Eltinho, dedicaram o troféu ao eterno vice-presidente Cotinha, falecido recentemente. O troféu que recebeu o nome José Ewerton Matos dos Santos (Cotinha), foi entregue pelo time ao pai do homenageado, o senhor Cota.

Recebeu o troféu de melhor goleiro e uma premiação de R$ 100,00, o goleiro Jair do Vira Copos. Recebeu o troféu de melhor jogador e uma premiação de R$ 100,00 o meio-campista Chiquinho do Vira Copos. Também do Vira Copos, recebeu o troféu de artilheiro e uma premiação de R$ 100,00, o atacante Edvanio Correia.

Quarto colocado, o Guarani recebeu troféu e uma premiação de R$ 1.000,00. Terceiro colocado, o Show de Bola recebeu troféu e uma premiação no valor de R$ 1.000,00. Já o vice-campeão 3º Tempo Girador, recebeu troféu, medalhas e uma premiação no valor de R$ 3.000,00. O Bicampeão Vira Copos recebeu o troféu que recebeu o nome do ex-vice-prefeito Elvio Brasil, medalhas e uma premiação no valor de R$ 5.000,00.

Para o secretário de esportes Aloísio Chulapa, a competição foi mais um passo dado neste trabalho de fortalecimento do esporte amador em Atalaia. “Agradecer ao Atalaia Pop que sempre está nos apoiando e acompanhando os nossos campeonatos. Para mim, o nosso Campeonato é um dos melhores no interior de Alagoas. Dia de domingo e o nosso Estádio lotado. Parabéns ao prefeito Chico Vigário, ao Rodrigo, ao Júnior, ao Marcelo e a mim também como secretário, pois é uma equipe que vem lutando para fazer o melhor, para alegrar e motivar a nossa cidade”, destaca o campeão do mundo pelo São Paulo.

“A final foi um grande jogo de futebol, com as equipes mostrando muita qualidade. São jogadores que poderiam facilmente está jogando em times profissionais. Luizão também muito bonito, lotado e com um gramado excelente. Estou muito feliz em participar deste momento e o campeonato de 2020 vai ser ainda melhor”, completou Aloísio Chulapa.

O prefeito Chico Vigário destacou sua alegria com a realização desta grande festa do esporte amador atalaiense e o compromisso em Atalaia voltar a ter um representante na elite do futebol alagoano.

“Tenho certeza 2020 será um ano ainda mais favorável ao esporte atalaiense e iremos lutar com o Sport Atalaia, representando a nossa cidade, pelo acesso à primeira divisão de Alagoas. Não é fácil, é difícil, mas temos coragem e um grande parceiro, pois Aloísio Chulapa é um cara que abre as portas para o esporte de nossa cidade. E, também para próximo ano, teremos um campeonato de futebol amador mais forte do que foi neste ano”, destacou o prefeito, enfatizando que tudo que vem acontecendo, prova que o esporte no município vem se organizando.

O evento também contou com o sorteio de muitos prêmios e de música ao vivo com o cantor Duduzinho.

Bicampeão, Vira Copos comemora ao lado de sua torcida.