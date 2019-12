Camyla Brasil e André Monteiro promovem Natal Solidário e levam alegria e esperança para famílias atalaienses

A vereadora Camyla Brasil e seu esposo André Monteiro promoveram na noite deste sábado (21) a terceira edição do Natal Solidário, uma linda ação social voltada para famílias carentes do município de Atalaia. O evento foi realizado no bairro José Paulino, próximo a BR-316.

Milhares de atalaienses aceitaram o convite e vieram celebrar essa data tão importante com o jovem casal, que não escondiam a satisfação em poder realizar mais esse evento, ajudando a levar alegria e esperança para essas famílias.

Na oportunidade, foi realizado sorteio com muitos prêmios, entre geladeiras, fogões, tvs de LED, liquidificadores, batedeiras, tanquinho de lavar roupa, ferro de passar, ventiladores, cestas básicas e muitos outros itens. Para animar ainda mais a festa, a população curtiu um grande show com a Banda Xamego de Menina.

Grande parceiro na realização deste evento, André Monteiro demonstrou sua gratidão em realizar esta linda festa. “Meus sinceros sentimentos de gratidão ao povo da minha amada Atalaia. O nosso terceiro Natal Solidário foi um sucesso, muito emocionante. Que Deus abençoe a todos nós”, destacou.

Para a vereadora Camyla Brasil, foi um momento de muita alegria e confraternização, comprovando que o desejo de fazer o bem a quem mais precisa é o verdadeiro sentido do Natal.

“O nosso Natal Solidário já era uma tradição, mas se tratava uma festa pequena que a minha avó fazia questão de realizar para a vizinhança. Minha tia Nem também já realizou essa festa para a população. Agradeço a Deus por conseguir resgatar essa tradição da família e desde o meu primeiro ano de mandato venho realizando essa festa. Um sentimento total de gratidão, pois é uma festa feita com muito carinho, com muito amor, contando com a ajuda da minha família, dos meus amigos e das pessoas que realmente acreditam no meu projeto de buscar uma Atalaia melhor e de realizar o bem para uma população que vem passando por momentos difíceis, pois nossa cidade não tem se desenvolvido de uma maneira muito boa. Não consigo descrever e nem definir o tamanho da minha gratidão e da minha realização. Agradecer primeiramente a Deus, que realiza todos os meus sonhos, por mais que pareçam impossível. Agradecer ao meu esposo André Monteiro, aos meus familiares e aos meus amigos”, destaca Camyla Brasil.