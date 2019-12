Prefeitura de Atalaia realiza Natal do Povo, Para o Povo com show, sorteios de presentes e de cestas natalinas

Natal é época de festa, alegria e solidariedade, e foi com esse sentimento que a Prefeitura Municipal de Atalaia realizou na tarde e noite deste sábado (21), mais uma edição do NATAL DO POVO PARA O POVO, na Praça do Trevo. Antes, um telão exibiu a grande final do Mundial de Clubes, entre Liverpool e Flamengo, que terminou com vitória dos ingleses pelo placar de 1 a 0.

A abertura ficou por conta do Coral de Idoso do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos da Secretaria de Assistência Social, que emocionou a todos os presentes, com cânticos natalinos.

A ação solidária reuniu um grande número de famílias atalaienses, que acompanharam atentamente cada número sorteado e vibraram com cada presente ou cesta natalina entregues pelo prefeito Chico Vigário e demais autoridades. As crianças ainda puderam abraçar e tirar uma foto com o Papai Noel.

Foram mais de 500 itens, entre geladeiras, fogão, microondas, tvs de 32 polegadas, celulares, batedeiras, liquidificadores, sanduicheiras, faqueiros, conjuntos de panela, ventiladores, cestas natalinas, entre muitos outros.

O prefeito Chico Vigário destacou sua felicidade com mais uma edição realizada. “Finalizamos mais um Natal do Povo Para o Povo com um sentimento de realização, pois foi emocionante o olhar de alegria e felicidade em cada rosto dessas famílias. Obrigado a todos que de uma forma ou de outra colaboraram com mais esta ação solidária da Prefeitura”, comentou o prefeito.

Também prestigiaram o evento, a primeira-dama Rosiane Vigário, os vereadores Mauricio Tenório, Fabrício Torres e Maria da Comesa, secretários municipais e servidores públicos presentes.

Para encerrar, queima de fogos e um super show com Guinho Farra, o terror dos paredões.