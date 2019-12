Confraternização da Farmácia do Trabalhador Brasileiro reúne colaboradores e parceiros em Maceió

Na noite desta última segunda-feira (16), os empresários Arnon e Aline Raposo reuniram parceiros e colaboradores das cidades de Atalaia e Pilar, para a tradicional confraternização de final de ano da Farmácia do Trabalhador Brasileiro.

A festa foi realizada na Churrascaria Sal e Brasa, em Maceió e contou com muita interação e alegria entre os presentes, que além de saborear ótimos pratos, participaram de amigo secreto e da entrega de vários prêmios aos colaboradores.

Com mais de 20 anos de experiência neste mercado, os empresários atalaienses vêm consolidando cada vez mais a marca da Farmácia do Trabalhador Brasileiro nas cidades de Atalaia e Pilar, não só pela estrutura de suas lojas que possuem padrão capital, mas, principalmente, pela qualidade no atendimento, produtos e serviços ofertados.

Grande parceiro da Farmácia do Trabalhador Brasileiro, a ACRIPEL esteve representada neste evento. Para Adriano, a confraternização comprovou a motivação desta equipe que colabora para o sucesso da empresa.

“Agradecer a parceria do Arnon e toda a sua equipe com a ACRIPEL. São 25 anos que trabalhamos juntos como parceiros. Quero desejar que 2020 seja um grande ano, um ano próspero e que continuemos nesta parceria forte, acelerada. Estamos juntos para um novo ano”, destacou o representante.

O empresário Arnon Raposo destacou a importância de proporcionar esse momento para agradecer e valorizar a cada um dos colaboradores.

“Foi com imenso prazer que por mais um ano estivemos reunidos nesta festa maravilhosa de confraternização com todos os nossos colaboradores. Com o aumento da empresa, a cada ano o número de colaboradores só aumenta. Sem a participação de todos, não teríamos como avançar, mesmo em um ano difícil de muitos embates e entraves que o mercado impõe. Mas, graças a Deus nós avançamos e alcançamos os nossos objetivos. Esse momento é o mínimo que podemos fazer para reconhecer aqueles que vestem a camisa da empresa e sempre estão juntos conosco”.

Destacando a expectativa de um crescimento da empresa para este próximo ano, Arnon Raposo comentou que a tendência é de uma modernização das lojas e, conquentemente, melhoria dos serviços, produtos ofertados e aumento da geração de empregos.

“Já pensando em 2020, estamos reformando a nossa loja no bairro José Paulino, que será uma loja moderna, toda climatizada, com 180 metros quadrados onde teremos uma maior variedade de mercadorias e a possibilidade de mais promoções. Também estaremos modernizando ainda mais a loja da Chã do Pilar, o que irá beneficiar toda a população. Também teremos mudança no horário de funcionamento, pois a nossa loja da Vila ficará aberta no período da noite, aproximadamente até as 21 ou 22 horas”, destacou.

“Agradecer também aos clientes, aos amigos e desejar boas festas. Que todos tenham um Ano Novo cheio de paz, saúde e felicidades. Que as famílias venham a cada dia se fortalecer, porque a família é o bem maior aqui na terra. Que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”, concluiu Arnon Raposo.