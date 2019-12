Equipe de futebol feminino do Sport Atalaia participa da Copa Rainha Marta.

Começou nesse sábado (14) a Copa Rainha Marta, principal competição do futebol feminino de Alagoas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, repleta de novidades e contando com a presença da maior atleta de futebol de todos os tempos: a alagoana Marta Vieira. A competição vai contar com 24 equipes da capital e do interior.

Será dividida entre as equipes da capital e da zona metropolitana, como também das equipes do interior do Estado. Estarão representadas as cidades de Água Branca, Atalaia, Capela, Igaci, Joaquim Gomes, Maceió, Messias, Pão de Açúcar, Paripueira, Penedo, São Miguel dos Campos e Teotônio Vilela.

Esta será a quinta edição da Copa Rainha Marta de Futebol Feminino. Nas quatro primeiras edições, os títulos de 2015 e 2016 ficaram com a equipe da UDA, enquanto 2017 e 2018 com o time do CSA.

A cidade de Atalaia terá a honra de participar representada pela equipe feminina do SPORT ATALAIA. “A participação de Atalaia nesta competição nos deixa muito orgulhosos. Desde já desejamos boa sorte para a equipe feminina de futebol do nosso município”, destacou o prefeito Chico Vigário.