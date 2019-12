1ª Divisão: 3º Tempo Girador e Vira Copos fazem a grande final do Atalaiense de Futebol 2019

Foram definidos na tarde deste domingo (15), os dois finalistas do Atalaiense de Futebol Amador da 1ª Divisão. 3º Tempo Girador e Vira Copos estão classificados para a grande final que acontece já neste próximo domingo (22), no Estádio O Luizão, a partir das 15 horas. É esperado um grande número de torcedores e simpatizantes do futebol amador atalaiense, para acompanhar este jogaço que definirá o Campeão e Vice Campeão desta 8ª edição.

Derrotado no jogo de ida pelo placar de 2 a 1, o atual campeão atalaiense Vira Copos massacrou o Show de Bola pelo placar de 5 a 0 e garantiu vaga na final. O grande destaque do jogo foi o meia Chiquinho, que comandou a vitória do Vira Copos balançando as redes em três oportunidades. Outro destaque foi o atacante Edvânio, o Mamão, que marcou seu gol e agora é um dos artilheiros da competição ao lado de Hygor Felipe, do Show de Bola, com 5 gols cada.

Na segunda partida, o 3º Tempo Girador que já tinha vencido o jogo de ida pelo placar de 2 a 0, confirmou seu favoritismo e voltou a vencer o Guarani, agora pela placar de 3 a 1. O maior campeão atalaiense chega forte para essa final, para buscar mais um titulo para o bairro Girador.

Sem dúvida alguma será o encontro das duas melhores equipes da competição, com jogadores colecionadores de títulos por onde jogaram e que certamente darão um verdadeiro espetáculo dentro de campo. Fora dele também são boas as expectativas, pois ambas as equipes possuem uma grande torcida que irão para O Luizão apoiar do inicio ao fim.

A competição é organizada pela Prefeitura Municipal de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.