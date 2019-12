Estande do município de Atalaia é destaque na abertura da Expo Cidades e Gestores

O estande do município de Atalaia foi um dos mais visitados durante a abertura da Expo Cidades e Gestores, na noite desta quinta-feira, dia 12, no Centro Cultural e Exposições Ruth Cardoso, em Maceió.

Com um lindo espaço organizado pela Prefeitura de Atalaia, o estande é uma grande vitrine para que o município possa mostrar todo o seu potencial turístico, cultural e econômico, pois vários produtos estão sendo expostos, a exemplo de artesanatos com a fibra da bananeira, peças religiosas, luminárias, doces caseiros, entre outros produtos que encantaram a todos que visitaram esse pedacinho de Atalaia na Expo Cidades e Gestores.

Prestigiando o evento ao lado da primeira-dama Rosiane Vigário e secretários municipais, o prefeito Chico Vigário fez questão de recepcionar a todos os visitantes e se mostrou contente com os elogios que a exposição de Atalaia vem recebendo.

“Estamos participando de um evento lindo, que valoriza o que temos de melhor. O estande do nosso município está muito bonito e com uma grande variedade de produtos. Isso mostra a força da nossa cultura, do nosso artesanato. Essa é uma grande oportunidade de apresentar as belezas do nosso município não só para Alagoas, mas nacionalmente”, destacou Chico Vigário.

Entre os visitantes ilustres do estande atalaiense, o Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF, Gilmar Mendes, que participa do evento como um dos palestrantes.

Organizado pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), a Expo foi aberta nesta quinta-feira e segue até o domingo, dia 15. A nova feira dos municípios é uma vitrine de soluções inovadoras para a vida nas cidades.