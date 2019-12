Pelo segundo ano consecutivo, campanha solidária vai arrecadar material escolar para crianças carentes de Atalaia

Os pontos de arrecadação em Atalaia são: Centro Educacional O Pequeno Príncipe – CEPP, Mercadinho do Zé Biu e Ateliê da Luiza. Ou se preferir ligue para 98844-2003 (Renata), 99315-8600 (Tassio), 99949-2455 (Alzira) e 98836-2745 (Lorena), que a equipe vai buscar esse material.

A expectativa do Grupo Mãos que Acolhem é que este ano a campanha seja abraçada por um número ainda maior de pessoas, para que muitos mais estudantes possam ser beneficiados.

Pelo segundo ano consecutivo o Grupo Mãos que Acolhem, formado por amigos que residem nas cidades de Atalaia e de Maceió, iniciou uma campanha solidária de arrecadação de material escolar para doação aos estudantes carentes do município de Atalaia.

