3º Tempo Girador e Show de Bola vencem jogos de ida das semifinais do Campeonato Atalaiense de Futebol

Na tarde deste domingo (8), foram realizados os jogos de ida das semifinais da Primeira Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Atalaia. 3º Tempo Girador e Show de Bola largaram na frente e tem vantagem para a próxima partida. A competição é organizada pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte e Lazer.

Na primeira partida do dia, no Estádio O Luizão, Marquinhos Lucena e Djario Willian marcaram para o 3º Tempo Girador, na vitória por 2 a 0 contra o Guarani. O maior campeão atalaiense agora pode perder por um gol que garante vaga para a próxima fase.

No segundo jogo, também no Estádio O Luizão, uma reedição da final de 2018. Melhor para o Show de Bola, que venceu o Vira Copos pelo placar de 2 a 1, com gols de Neris Darlyson e Alexsandro. Já José Arthur descontou para os atuais campeões. O Show de Bola joga por um empate para garantir presença na grande final.

Os jogos de volta estão marcados para o próximo domingo (15), no Estádio O Luizão. Vira Copos x Show de Bola (13:40) e 3º Tempo Girador x Guarani (15:20).