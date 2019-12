Escola Municipal Cícero Cabral Toledo realiza evento em comemoração ao Dia do Patrono

Nesta sexta-feira, 06, foi dia de mais uma ação do projeto "Atalaia: nossa gente, nosso orgulho", na escola Cícero Cabral Toledo, localizada no Povoado Jenipapeiro. Os alunos fizeram apresentações encantadoras sobre a história do lugar em que vivem, desde os nossos escritores ilustres até sobre os patrimônios naturais e imateriais de Atalaia.

O dia do patrono da escola foi marcado mais uma vez pela dedicação e interação dos alunos e funcionários da escola.

A equipe da SEMED esteve presente e parabenizou a todos pela brilhante manhã de cultura proporcionada aos nossos alunos.