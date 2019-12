II Feira Literária da Escola Municipal Lúcio Fidelis homenageia escritores atalaienses

De 25 a 28 de novembro, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Lúcio Fidelis de Moura, localizada no Distrito Porangaba, realizou a sua II Feira Literária - FLITERART. Com o tema AUTORES DA TERRA, o evento que faz parte do Projeto Atalaia: Nossa Gente Nossa Orgulho, homenageou escritores atalaienses, com o objetivo de valorizar a nossa literatura local.

O evento teve início com um desfile pelas ruas do Distrito Porangaba, contando com a participação das Bandas Fanfarras Odilon Marques da Silva, da cidade de Belém e Lacy Tenório, da cidade de Porangaba.

Foram homenageados o escritor e político Emilio de Maia (já falecido), a escritora e historiadora Vandete Pacheco Cavalcante (já falecida), o professor Cícero Albuquerque, Tito Cavalcante, José Alves Filho (JAF), Renata Miranda, Charles Quirino, Rosilda Ferreira e Cláudio Cardoso.

As turmas do 1º ao 9º ano, juntamente com os professores, coordenadores, direção e equipe de apoio, capricharam nas exposições de cada tema em sala de aula, contando de forma brilhante para os visitantes, informações sobre a obra e a vida de cada um dos escritores da terra.

Atalaiense natural do Distrito Porangaba, Cláudio Cardoso foi recebido com imenso carinho por seus conterrâneos. Emocionando, agradeceu a homenagem. “Só agradecer o imenso carinho da turma do 2º ano e de todos que compõe a Escola Lúcio Fidelis. Tive a oportunidade de passar momentos de grande alegria com meus conterrâneos da Porangaba, que se divertiram com alguns causos da minha poesia matuta moderada”, destacou o poeta atalaiense.

Para a escritora Renata Miranda, participar da Feira Literária foi uma honra. “Ser entrevistada pelos alunos do 7º ano foi nostálgico e emocionante. Zara e seus alunos deixaram a sala de aula linda. Eu me coloco a disposição sempre que necessitarem”, comentou.

Lamentando não ter podido comparecer por motivo de compromisso de trabalho, o escritor José Alves Filho, o JAF, viu imagens da homenagem e ressaltou o capricho dos professores e alunos, em cada detalhe. “Que capricho, que zelo e dedicação dessas crianças, desses professores e organizadores. Não resisti e chorei de emoção vendo parte das minhas obras sendo expostas para o meu povo, sendo reconhecida na minha casa de forma espontânea e recheada de carinho e amor à arte”, destacou.

“Finalizo parabenizando a iniciativa da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Educação, as Escolas, Diretores e professores, bem como a todos, que de forma abnegada tiveram a brilhante iniciativa de eventos como esse da FLITERART da Escola Lúcio Fidelis, homenageando os atalaienses de destaque”, concluiu José Alves Filho, o JAF.

O vereador Marivaldo Souza também esteve prestigiando o evento e parabenizou a todos pela exposição e apresentação.

No dia 28 de novembro ocorreu o encerramento do evento, com apresentações das dramatizações referentes aos autores trabalhados.