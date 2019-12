Prefeitura de Atalaia lança a campanha Cidade Limpa

A Prefeitura de Atalaia lançou na manhã desta sexta-feira (6) a campanha Cidade Limpa. O projeto vai percorrer os bairros e povoados do município, e iniciou pelo bairro Nova Olinda.

Foram criadas chamadas para carro de som, ímãs de geladeira e matéria de divulgação nas redes sociais com o objetivo de lembrar os moradores do cuidado necessário na hora de colocar o lixo para fora de casa.

“Todos devem colocar o lixo para fora nos dias e horários corretos. Isso ajuda a evitar problemas como doenças, mau cheiro e materiais espalhados por animais, além de manter a cidade limpa”, comentou o prefeito Chico Vigário.



A limpeza urbana é um importante serviço prestado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. Porém, a colaboração da população é fundamental, uma vez que os horários e dias em que o lixo deve ser colocado para recolhimento são específicos.

“Se cada morador fizer sua parte, as ruas do nosso Município ficarão mais limpas, além de evitarmos problemas de saúde”, comentou o secretário de Infraestrutura, João Eudes.

Confira abaixo a tabela com os dias e horários da coleta de lixo em seu bairro. Não se esqueça: faça sua parte! Por isso, acompanhem a programação do Imã de geladeira que foi disponibilizado no projeto Cidade Limpa.