Nadador Neusvaldo Vanderlei, apoia campanha de Natal da LBV

O paratleta alagoano Neusvaldo Vanderlei, atleta da Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas (Adefal), esteve nesta terça-feira (3), Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, visitando e conhecendo o trabalho desenvolvido pela Legião da Boa Vontade (LBV), instituição situada no Barro Duro, em Maceió.

“Fiquei surpreendido com todo o trabalho empreendido pela Instituição, me emocionei com o coral das crianças, que são carinhosas e curiosas como qualquer criança. Saio da LBV, abraçado por todas e em um estado de luz”, declarou.

Ao término, o atleta vestiu a camisa da Campanha Natal Permanente – Jesus o Pão Nosso de cada dia!, que através de suas redes sociais mobilizará seus seguidores para ajudar a iniciativa natalina solidária, que vai assistir 40 mil famílias com cestas de alimentos, oferecendo um Natal digno, feliz e sem fome.

O atleta faz um convite a todos os leitores. “Convido a todos a se engajarem nessa campanha de Natal da LBV, que precisa da doação de muitos alimentos, para ajudar milhares de famílias. Vamos doar e fazer o bem sempre”, afirma.

Em Alagoas, a Instituição, vai assistir mais de mil famílias, de comunidades de Maceió e zona rural de Atalaia, Arapiraca e Batalha.

Quer saber como ajudar? Faça como o tricampeão do Circuito Rei e Rainha do Mar, considerado o maior festival de esportes de praia do país, Neusvaldo Vanderlei, acesse agora www.lbv.org e doe quantas cestas puder! Informações: (82) 3328.4410.