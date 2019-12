O que faz de Maceió um dos melhores lugares para se comprar imóveis no Nordeste

Maceió é uma cidade moderna, situada em uma linda praia no estado de Alagoas, no nordeste brasileiro. Embora não seja tão conhecida pelos turistas internacionais - pelo menos ainda não - os brasileiros tem redescoberto Maceió como refúgio de férias, e nos últimos anos houve um boom no turismo doméstico e também na busca por imóveis na região.

A cidade tem uma região central pequena, mas movimentada, com restaurantes e bebidas de todos os tipos, numa forma de vida muito menos agitada do que outras cidades maiores; é também a porta de entrada para praias maravilhosamente idílicas na região nordeste brasileira.

Nas praias da cidade, a água vívida em tons de esmeralda transbordam pelas areias finas revestidas de palmeiras e jangadas pintadas de cores vivas, que são os veleiros tradicionais da região, utilizados pelos pescadores que vivem, em sua, do cultivo de pescados e frutos do mar.

No caminho à beira-mar, os visitantes podem passar por restaurantes com teto de palha e campos de futebol à sombra de palmeiras. As atrações de Maceió são relativamente poucas, deixando muito tempo para pegar alguns raios de sol e dar uma caprichada no bronzeado, além de que se permite aos moradores e turistas absorver a atmosfera descontraída e relaxante de um lugar paradisíaco.



Mercado imobiliário em Maceió

Tantas qualidades aliada à baixa especulação imobiliária fazenda da cidade de Maceió um destino adequado para quem deseja comprar imóveis, uma vez que a tendência, assim como ocorrido em outras praias brasileiras, é que uma grande leva de turistas passem a conhecer e divulgar espontaneamente as belezas da região.

Assim sendo, e aliado ao momento otimista da economia brasileira, comprar imóveis em Maceió está num momento bastante oportuno. Por sua baixa especulação imobiliária, o preço do metro quadrado não tem um boom alto como em outras praias nordestinas, dando fôlego financeiro ao comprador e a possibilidade de se fazer bons negócios na região.



Alternativas para investimentos em Maceió

Se você deseja ingressar no ramo de investimentos imobiliários na capital alagoana e começar a pesquisar casas para comprar em Maceió e deseja aumentar seus ativos e planejar seu futuro com base na renda, primeiro avalie as diferentes alternativas existentes para participar do setor. Alguns exigem um investimento maior de tempo ou dinheiro do que outros, bem como experiência ou conhecimento sobre o setor. Conheça a seguir algumas oportunidades para se tornar um investidor imobiliário, do mais simples ao mais complexo. Acompanhe!



1. Espaços vazios para investimento a longo prazo

Esse tipo de investimento valoriza as áreas de sua propriedade desocupada ou de baixo uso, como peças para visitantes, estacionamentos, porões e telhados. Ele funciona para arrendamentos sazonais e de longo prazo. É ideal para investidores iniciantes que não estão familiarizados com os valores de mercado ou com a prática de alugar propriedades inteiras.

2. Locações

É o modo de lucro mais comum. Nesse caso, você compra um imóvel com o objetivo de arrendá-lo, seja de curto prazo (temporário ou feriado) para turistas, por exemplo, ou de longo prazo (mais de 6 meses). Você pode se concentrar em ter vários inquilinos para uma propriedade em diferentes períodos de tempo (inverno ou verão, feriados, feriados, estilo AirBnB) ou optar pelo arrendamento tradicional para uma única pessoa por um determinado período de tempo.

3. Compra e venda

Nesse caso, seu foco é adquirir e revender propriedades em panos ou áreas de maior demanda, como algumas das principais praias de Maceió ou mesmo perto de espaços públicos de alto tráfego (como supermercados e pontos de ônibus, por exemplo). Isso exige que você estude bem as perspectivas antes de investir e os planos regulatórios das áreas-alvo.

4. Gerenciar propriedades

Sob essa modalidade, você não apenas compra e arrenda propriedades, como apartamentos à venda em Maceió, mas também oferece serviços de administração. Desde o pagamento de despesas comuns até verificações de manutenção técnica, como canalizações e eletricidade.

5. Renovações

Nesse caso, compre casas de baixo preço que precisem de reparos no entorno das praias de Maceió, renove-as completamente e depois venda-as por um preço mais alto. O desafio aqui é que você lide com o conhecimento e os valores de trabalho de alvenaria, design e arquitetura.

6. Fundos imobiliários

O investidor investe em imóveis na cidade de Maceió indiretamente, por meio de um fundo privado dedicado à compra ou desenvolvimento de imóveis para venda ou arrendamento. O setor começou a se concentrar inicialmente em edifícios e escritórios corporativos, mas depois expandiu-se para o setor imobiliário. Os lucros dos projetos são distribuídos entre os contribuintes do fundo como dividendos.

7. Invista em leilões

Nesse caso, o investidor adquire o imóvel em um processo de leilão com o único objetivo de revendê-lo posteriormente a um preço mais alto. Esse tipo de investimento é atraente porque o imóvel passou pelo banco primeiro, portanto, os papéis e dívidas do imóvel estão atualizados. Lembre-se de que todas essas alternativas de investimento têm limitações naturais, como a localização do imóvel, sua acessibilidade e ou demanda do momento, bem como artificiais, como os acordos de copropriedade de escritórios e prédios de apartamentos e condomínios e dívidas associadas ao imóvel.

8. Busque por assessoria especializada e credenciada

Investir em imóveis está aumentando o capital pessoal a longo prazo. No entanto, existem muitos mitos em torno desse tipo de negócio que podem prejudicar seu investimento se você não os conhecer. Por essa razão, consulte sempre uma imobiliária em Maceió ou corretor imobiliário com boas referências, consultando bem suas credenciais. Assim você estará livre de realizar um negócio inseguro e que, no futuro, possa lhe trazer alguma dor de cabeça.



