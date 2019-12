Prefeito Chico Vigário prestigia a 1ª Feira da Reforma Agrária em Atalaia

A 1ª Feira da Reforma Agrária em Atalaia integra o circuito de Feiras organizadas pelo MST em Alagoas que, além da Feira estadual que completou 20 edições em setembro de 2019, já passou pelas cidades de Paripueira, Junqueiro e São Luiz do Quitunde durante o ano.

A Feira é uma realização do Instituto Zumbi, MST e Programa Cativara, com o apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia, Secretaria Municipal de Agricultura e Iteral.

O Prefeito de Atalaia Chico Vigário participou nessa terça-feira (03), da abertura da I Feira da Reforma Agrária em Atalaia, que acontece no Bairro José Paulino, as margens da BR-316 entre os dias 3 e 4 de dezembro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.