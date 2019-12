Esmalteria Tok Das Unhas: Um novo conceito de beleza para as unhas é inaugurado em Atalaia

Para comemorar a nova fase de seu empreendimento, os empresários Missilene Soares e Júlio Wesley, reuniram na tarde desta última quarta-feira (16), clientes e amigos para o lançamento oficial da Esmalteria Tok Das Unhas. Um ambiente mais atrativos e aconchegante, que associa o simples ato de fazer as unhas a um momento de relaxamento e descontração.

Com este novo conceito mais especializado e focado em serviços de manicure, pedicure e em esmaltes, seja pela venda ou aplicação do produto, os empresários tem pela frente a missão de oferecer as “esmaltemaníacas”, os mimos que dizem respeito a nails art, numa tradução livre “arte nas unhas”.

De acordo com o empresário Júlio Wesley, a Esmalteria Tok Das Unhas apresenta produtos de qualidade e atendimento diferenciado em relação aos salões de belezas tradicionais, seguindo uma tendência que em pouco tempo virou moda no Brasil.

“Desde o início percebemos que o mercado local iria assimilar muito bem a proposta de uma Esmalteria. A ideia era não apenas fazer as unhas coloridas, a proposta era muito maior. Assim como entender que a escolha do esmalte é o ponto final no look de uma mulher”, destaca Júlio Wesley.

A empresária Missilene Soares destacou o atendimento diferenciado da Esmalteria Tok Das Unhas. “Depois de um ano ouvindo a opinião de nossas clientes, percebemos que estava na hora de ter um espaço maior. A única exigência das esmaltemaníacas foi para que tivéssemos o serviço Premium. A Tok Das Unhas, conta com esse serviço exclusivo e atendimento com hora marcada”.

Mesmo com o país atravessando uma forte crise, o segmento de Esmalteria não se abalou e continuou em expansão. É que o mercado de beleza tem se fortalecido na economia exatamente pelo aumento da necessidade brasileiro em comprar produtos de higiene e beleza. Dados do IBGE mostram um gasto de 30% da renda em serviços relacionados a esse ramo.

A ascensão das mulheres no mercado de trabalho, resultando em uma maior procura à esses serviços e também a importância dos homens não apenas aos interesses do universo feminino, como em realizar procedimentos de estética e beleza, também explicam o crescimento desse segmento.

A Esmalteria Tok Das Unhas está localizada na Praça Major Cícero de Góis Monteiro, próxima à Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Funciona de segunda a sábada, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 19 horas.

Para maiores informações entre em contato pelo telefone (WhatsApp) 82 993158601 ou pelo Instagram @tokdasunhas10.