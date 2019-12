Prefeitura de Atalaia já prepara uma animada programação para o Carnaval 2020

Os foliões atalaienses já estão em contagem regressiva para o Carnaval 2020. E, pensando nisso, a Prefeitura Municipal de Atalaia já está preparando uma animada programação para a próxima Folia de Momo.

Em 2020, além dos tradicionais blocos de rua que crescem a cada ano, tanto em sua quantidade, quanto em número de foliões, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo junto ao prefeito Chico Vigário, já estão trabalhando para proporcionar um grandioso Carnaval com bandas e trio elétrico. Também será inserido neste próximo Carnaval o Projeto “Atalaia: Nossa Gente, Nosso Orgulho”, que busca um resgate das nossas tradições.

“O Carnaval de Atalaia sempre teve grande notoriedade no estado. Ao longo do tempo os blocos carnavalescos de rua (alternativos) passaram a ser os responsáveis por manter viva a tradição nos dias da festividade de Momo, nos Povoados, Distritos e bairros da cidade, mantendo Atalaia como um dos melhores Carnavais de rua do Estado”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Diguinho Vigário.

Neste próximo ano a Prefeitura de Atalaia aposta em um Carnaval democrático e plural, seguindo a tradição, porém com uma programação maior de shows e atrações. “Em 2020 teremos o tema: Carnaval é Cultura!! Para que Atalaia volte a ser palco de um dos melhores carnavais do estado de Alagoas”, completa o secretário Diguinho Vigário.