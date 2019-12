Muita Cultura e História na EXPOATALAIA da Escola Municipal Jabes Francisco

Nesta última quinta-feira (28), a Escola Municipal Jabes Francisco da Silva, localizada no centro de Atalaia, realizou a sua I EXPOATALAIA, com o objetivo de motivar seus alunos por meio de atividades extracurriculares, despertando neles o interesse em conhecer a história e a cultura do município. A exposição faz parte do Projeto Atalaia: Nossa Gente, Nosso Orgulho.

Com o tema “Embarque nessa Viagem”, a escola foi toda decorada para oferecer aos visitantes uma verdadeira experiência de volta ao passado. Entre os destaques, uma representação da famosa Maria Fumaça da antiga Usina Brasileiro, de autoria do coordenador Jairan Batista, encantou os visitantes, reproduzindo sons e fumaça.

Na parte da manhã, os alunos da Educação Infantil e Fundamental I deram um show em suas apresentações culturais, mostrando ao público as danças típicas da cidade, como o Guerreiro, o Pastoril e a Quadrilha Junina. Também cantaram de forma perfeita o hino da cidade de Atalaia, emocionando a todos os presentes.

Em todo o pátio da Escola, exposições retratavam a historia e a cultura do município, além de prestar uma grande homenagem a atalaienses que contribuíram e que ainda contribuem com o engrandecimento da cidade.

Já na parte da noite, foi a vez dos alunos da Educação de Jovens e Adultos – EJA, mostrar aos visitantes todo o conhecimento adquirido ao longo dos últimos meses. Política, cavalhada, esporte, cultura, dados sobre a Saúde do município, exposição de maquetes de prédios históricos, homenagens a filhos ilustres e comidas típicas, foram alguns dos temas presentes na exposição.

O evento contou ainda com as ilustres visitas dos irmãos do Patrono da Escola, os senhores Ébis e Jidel, que na oportunidade parabenizaram a direção, coordenadores, professores e alunos pela exposição e se emocionaram com a leitura da biografia do Jabes Francisco, feita por uma aluna da EJA.

Também prestigiaram o evento as diretoras Íris Regina e Nilma Trajano, Tina Vigário representando o prefeito Chico Vigário, os vereadores Fernando Vigário, Mauirico Tenório e Quinho do Portão, o secretário de Defesa Civil Massilon Mendes, o diretor de ensino Charles Fernandes, a coordenadora da EJA Rosa Gomes, coordenadores e equipe técnica da Semed, além de coordenadores, professores, equipe de apoio, alunos e pais de alunos da Jabes Francisco.