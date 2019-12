Definida as finalistas da etapa municipal de Atalaia do Concurso de Merendeiras

Estão definidas as três finalistas da etapa municipal da 1ª Edição do Concurso de Merendeiras. A final atalaiense acontecerá no próximo sábado, dia 30 de novembro, às 8:30 h na Escola Municipal Antônio Vieira da Costa.

O concurso visa estimular a ampliação da aquisição de produtos da agricultura familiar e melhorar a qualidade do cardápio escolar nos municípios.

Estão na disputa as merendeiras Maria Janaina da Silva Venancio (Escola Municipal José Martins de Almeida – Distrito Branca), Monicleide Costa de Abreu (Escola Municipal Jabes Francisco da Silva – Centro) e Liliane Farias Ferreira (Escola Municipal Francisco de Albuquerque Pontes – Distrito Santo Antônio dos Milagres).

A vencedora além de conquistar a premiação de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), irá representar Atalaia na grande Final Alagoana que acontecerá dia 15 de dezembro, no Cidades e Gestores – Congresso e Expo, evento organizado pela Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), em parceria com Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

A final Alagoana contará com cinco finalistas que representam os municípios de Atalaia, Pilar, Barra de São Miguel, União dos Palmares e São José da Taperá, municípios que compõem o Programa Cidade Empreendedora. O Concurso é uma parceria do SEBRAE/AL, FAT e a Prefeitura Municipal de Atalaia. Em Atalaia tem a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, através da nutricionista Marcela Soriano.

O concurso irá reconhecer e premiar as merendeiras que criarem receitas mais criativas com a utilização de produtos locais, advindos do município que cada uma trabalha. 1º Lugar – R$ 5.000, 2º Lugar – R$ 2.500 e 3º Lugar – R$ 1.000.