Prefeitura e Sebrae realizam reunião de apresentação do Planejamento das Compras Municipais

A atual gestão vem resgatando a credibilidade do município junto ao comércio local. Prova disso é que a Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Casa do Empreendedor e em parceria com o Sebrae Alagoas, vem adotando medidas de estímulo à economia, através do incentivo a ampla participação desses empreendedores nos processos licitatórios do município.

E, na noite desta segunda-feira (25), na Câmara Municipal de Atalaia, foi realizada uma reunião de apresentação do Planejamento das Compras Municipais, com o objetivo do empresário se organizar internamente, para expandir o seu negócio, o que fortalecerá a geração de emprego e renda no município. A reunião é fruto da Consultoria de Compras Públicas Urbanas do Programa Cidade Empreendedora.

Estiveram presentes ao evento o Prefeito Chico Vigário, a Primeira Dama Rosiane Vigário, a Gerente de Políticas Públicas do Sebrae/AL Renata Fonseca, a Analista de Políticas Públicas do Sebrae/AL Tatiana Eigleir, a Consultora de Compras Urbanas contratada pelo SEBRAE/AL Michele Safadi, a Secretária de Assistência Social Crislanne Medeiros, o Agente de Desenvolvimento André Vigário, o Chefe do Setor de Compras Lucas Melo, o Agente da Sala do Empreendedor Eudes Tenório, a Vice-Presidente da AMPEC Nil e microempreendedores locais.

Na Reunião foram apresentados os benefícios da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, bem como o Planejamento de Compras do Município para 2020, através das Licitações.

Para o prefeito Chico Vigário, o objetivo é ter um maior número de empresas locais fornecendo a Prefeitura e, desta forma, mantendo os recursos em Atalaia, gerando mais empregos e possibilidade de investimentos pelo comércio local.

“Ficou evidente na planilha apresentada que Atalaia tem um potencial enorme de compras e que são poucas empresas do município que participam. De dezenove certames realizados esse ano, somente três empresas do município venceram. Precisamos aquecer o chamando ciclo virtuoso local, um caminho favorável a participação dos empreendedores atalaienses nos processos licitatórios”, destacou o prefeito.

Para o agente de Desenvolvimento André Vigário o trabalho que vem sendo desenvolvido é na busca da participação desses empresários.

“Na maioria dos certames temos verbas carimbadas no âmbito Federal, que não permitem o atraso no pagamento, mas, lamentavelmente empresas que não estão situadas aqui venceram o certame, o que é desfavorável ao aquecimento do ciclo virtuoso em nosso município. Está cada dia mais fácil vender para os entes públicos, bastando apenas atender aos dispositivos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que distingue o tratamento dispensado ao segmento MPE nas compras dos governos”, comentou. “Para que isso seja possível, é preciso que os participantes comprovem a regularidade fiscal, para que participem da licitação”, ressalta André Vigário.

Na página da Prefeitura Municipal de Atalaia (www.atalaia.al.gov.br), tem um link disponível para que as empresas que almejam participar das próximas Licitações façam um cadastro e recebam via e-mail, ou até mesmo contato telefônico, informações sobre às próximas Licitações.